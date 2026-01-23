Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O deslizamento ocorreu numa zona frequentada por turistas, após dias de chuvas intensas que afetaram várias regiões da Ilha Norte, diz a BBC. Entre os desaparecidos estão dois adolescentes, sendo o mais novo um rapaz de 15 anos, segundo informou a polícia local.

Numa ocorrência separada, outro deslizamento na vizinha Welcome Bay causou a morte de uma avó e do seu neto, reportou a rádio pública Radio New Zealand (RNZ). Um dos falecidos era cidadão chinês, confirmaram as autoridades.

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, visitou as comunidades afetadas e descreveu como "inspirador" o apoio manifestado pela população local. Vizinhos e "amigos de amigos de amigos" têm ajudado na remoção de detritos e na assistência às zonas atingidas pelas cheias.

Entre os desafios apontados pelo primeiro-ministro estão o acesso às comunidades isoladas, o risco contínuo de deslizamentos e inundações e a necessidade de manter operações de busca e salvamento ativas. A previsão meteorológica indica a ocorrência de trovoadas e ventos fortes durante o fim de semana em Gisborne, onde as inundações já deixaram comunidades cortadas do resto da ilha, bem como em Tauranga, local dos deslizamentos.

A operação de busca e salvamento concentra-se sobretudo na localização dos seis desaparecidos em Mount Maunganui. A polícia também solicita informações sobre outros três indivíduos que poderão ter estado no local, mas que são possivelmente turistas internacionais já fora da região, segundo o comandante distrital da polícia, Tim Anderson. "Não acreditamos que estejam aqui, mas temos de proceder à investigação", afirmou.

Até ao momento, os socorristas não encontraram sinais de vida entre os destroços, mas continuam a trabalhar de forma ininterrupta, com equipas de cães farejadores a vasculhar caravanas esmagadas e tendas destruídas. Vídeos do local mostram a dimensão do desastre, com estruturas totalmente achatadas e o cenário de destruição visível por toda a área.

