Segundo a BBC, vastas zonas dos Estados Unidos preparam-se para um episódio de frio severo, com a possibilidade de queda de neve que pode ultrapassar os 30 centímetros em alguns locais até ao final do fim de semana. O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla inglesa) alertou para a chegada de “ar frio potencialmente fatal”, que deverá deslocar-se lentamente desde as Grandes Planícies e as Montanhas Rochosas em direcção ao leste do país a partir desta sexta-feira.

As temperaturas poderão descer muito abaixo de zero em várias regiões, acompanhadas por neve e gelo que deverão atingir cerca de 30 estados norte-americanos. Paralelamente, já se registam aguaceiros de neve em áreas situadas a sotavento dos Grandes Lagos, na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá.

As autoridades responsáveis pelos transportes, incluindo administrações aeroportuárias de várias grandes cidades, estão a alertar os viajantes para atrasos significativos ao longo do fim de semana, à medida que o sistema meteorológico severo avança pelo território norte-americano. Este sistema deverá ganhar forma inicialmente no Texas e no Novo México, seguindo depois para leste e cobrindo de neve cidades como Memphis, Nashville, Washington DC, Baltimore, Filadélfia e Nova Iorque.

O NWS indica que as sensações térmicas mais baixas poderão atingir valores inferiores a -50 graus Fahrenheit, o equivalente a cerca de -46 graus Celsius, nas regiões das Planícies do Norte. Uma área muito mais extensa do sudeste dos Estados Unidos poderá também enfrentar sensações térmicas negativas. Segundo o serviço meteorológico, estas condições representam um risco sério de hipotermia e queimaduras pelo frio para quem estiver exposto ao ar livre.

Mais a sul, alguns estados poderão enfrentar chuva gelada, capaz de cobrir árvores com gelo e aumentar o seu peso, o que poderá provocar quedas de ramos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Existe também o risco de inundações localizadas, caso trovoadas despejem grandes quantidades de água em zonas mais baixas.

Perante este cenário, algumas companhias aéreas já permitem aos passageiros alterar os seus voos, em certos casos sem custos adicionais, devido à possibilidade de cancelamentos. No Canadá, o frio intenso também se faz sentir, com as regiões orientais e atlânticas a poderem registar queda de neve, embora ainda seja cedo para avaliar a dimensão dos impactos.

