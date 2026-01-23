Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu no dia de ontem aviso vermelho para vários distritos do Norte do país devido à queda de neve significativa e à formação de gelo, alertando para condições meteorológicas perigosas e perturbações nas estradas e serviços.

Hoje, o IPMA mantém o aviso vermelho nos distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, prevendo-se queda de neve acima dos 600 a 800 metros. O gelo associado pode causar perigos significativos nas estradas, afetando transportes escolares e serviços de emergência.

Nos distritos de Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Guarda e Bragança, o aviso é de nível laranja, devido à possibilidade de neve e gelo em áreas elevadas.

Onde há escolas encerradas?

Entre os concelhos afetados estão:

Distrito de Vila Real: Boticas, Montalegre, Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar;

Distrito de Viseu: Resende, Cinfães e Castro Daire;

Distrito da Guarda: Guarda, Manteigas, Gouveia e Trancoso;

Distrito de Braga: Cabeceiras de Basto e Vieira do Minho;

Distrito de Bragança: Izeda, Vinhais e Macedo de Cavaleiros.

