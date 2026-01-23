Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as 00h00 e as 08h00 desta sexta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabilizou 81 ocorrências relacionadas com o mau tempo, provocadas pelos efeitos da depressão Ingrid, adianta a Lusa.

Do total, 39 foram quedas de árvores, 23 limpezas de via, nove quedas de estruturas e 10 movimentos de massa. Apesar da intensidade dos acontecimentos, não se registaram vítimas nem danos de maior relevância.

As regiões mais afetadas foram o Norte e o Centro, cada uma com 50 ocorrências. Seguiram-se Lisboa e Vale do Tejo com 11 incidentes, Alentejo com quatro e o Algarve com uma ocorrência. Para fazer face à situação, estiveram empenhados 259 operacionais, apoiados por 113 veículos, segundo os dados da ANEPC.

O mau tempo causado pela depressão Ingrid não é um fenómeno isolado desta madrugada. Entre as 00h00 e as 23h00 de quinta-feira, ocorreram 349 situações de emergência, com maior incidência nas regiões Norte e Centro.

