Segundo a investigação, durante um confronto físico entre duas pessoas na via pública, uma terceira pessoa, de 29 anos, tentou intervir para separar os envolvidos. Nesse momento, o suspeito terá surgido com uma navalha de cerca de 15 centímetros, escondida na manga, e esfaqueado a vítima na região lombar esquerda, atingindo-lhe um dos rins.

A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de Portimão, onde foi submetida a cirurgia de emergência e internada na unidade de cuidados intensivos.

O suspeito, que se terá deslocado para o norte do país após o crime, foi posteriormente localizado e detido pela PJ. Será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

O inquérito está a cargo do Ministério Público de Portimão.

