Este artigo é sobre Castelo Branco . Veja mais na secção Local

A operação da Polícia Judiciária (PJ) contou com a colaboração das equipas cinotécnicas da GNR de Coimbra e de Oliveira do Hospital. Os detidos, com 29 e 39 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. O Boom Festival 2025 começa hoje em Idanha-a-Nova.