A operação teve como ponto de partida uma empresa sediada em Gondomar, que importou mais de 25 toneladas de areia sanitária para gatos a partir do Brasil. Apesar de a carga ter como destino o desalfandegamento no terminal do Freixieiro, em Matosinhos, o contentor foi descarregado no porto de Vigo, em Espanha, o que levantou suspeitas junto das autoridades locais. Exames efetuados a alguns dos sacos confirmaram a presença de cocaína.

Numa ação de cooperação transfronteiriça, as autoridades portuguesas e espanholas acompanharam o trajeto da mercadoria até ao seu destino final. A carga foi descarregada esta terça-feira num armazém no Bombarral, onde os dois suspeitos — com 48 e 50 anos, um deles residente em Oeiras e com um vasto historial criminal ligado ao tráfico de droga — foram detidos em flagrante.

Segundo a PJ, a areia estava impregnada com cocaína, o que implica um processo de filtragem e extração para apurar a quantidade exata da substância. Ainda assim, as análises preliminares indicam uma concentração elevada de droga, estimando-se que a quantidade total de cocaína apreendida ultrapasse os 200 quilos.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação. A Polícia Judiciária destaca esta operação como mais um golpe numa rede internacional de tráfico de estupefacientes, que utilizava métodos sofisticados de dissimulação da droga.