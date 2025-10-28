Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O anúncio foi feito esta terça-feira pela vice-presidente de Recursos Humanos e Tecnologia da gigante do comércio eletrónico, Beth Galetti, que justificou a decisão como parte de um esforço de eficiência interna.

“As reduções que anunciamos hoje fazem parte de um esforço contínuo para nos tornarmos ainda mais fortes, reduzindo ainda mais a burocracia, eliminando camadas e realocando recursos”, afirmou a responsável num comunicado publicado no site da Amazon.

Segundo Galetti, a reestruturação não implica apenas despedimentos, mas também movimentações internas e novas contratações em áreas estratégicas.

“Isto envolverá reduções em algumas áreas e contratações em outras, mas resultará numa redução geral de aproximadamente 14.000 vagas”, acrescentou.

A Amazon não revelou quais os países ou departamentos afetados, mas fontes citadas pela cadeia norte-americana CNBC indicam que os cortes incidirão sobretudo sobre as equipas de Recursos Humanos, operações, serviços e dispositivos.

A mesma fonte avançou que os gestores começaram a notificar os trabalhadores esta semana, através de e-mails formais de despedimento.

O maior corte da história da empresa

Este é o maior despedimento coletivo alguma vez realizado pela Amazon. Nos últimos três anos, a empresa já tinha reduzido o quadro em cerca de 27 mil trabalhadores, em várias fases de reestruturação iniciadas em 2022.

A decisão surge num contexto de ajustes no setor tecnológico, marcado por cortes significativos em empresas como a Google, a Meta e a Microsoft. De acordo com dados do site especializado Layoffs.fyi, só em 2025 foram perdidos mais de 98 mil empregos em 216 empresas tecnológicas nos Estados Unidos.

Resultados e pressão financeira

A multinacional sediada em Seattle (Washington) deverá apresentar os resultados do terceiro trimestre esta quinta-feira. Os especialistas, citados na imprensa norte-americana, preveem um crescimento das receitas em torno de 11% face ao mesmo período do ano passado, mas também uma ligeira quebra nos lucros líquidos, atribuída ao aumento dos custos com investimentos em inteligência artificial, logística e reestruturação interna.

Com este novo corte, a Amazon pretende adaptar-se a um mercado cada vez mais competitivo e concentrar recursos nas áreas consideradas prioritárias para o futuro da empresa, como a IA generativa e os serviços de computação em nuvem (AWS).

