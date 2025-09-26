A iniciativa, financiada através da Linha +Interior Turismo do Turismo de Portugal, envolve a Associação de Desenvolvimento Turístico das Aldeias Históricas (AHP-ADT) e os municípios da rede, e pretende reduzir o impacto ambiental dos transportes, melhorar a qualidade de vida local e reforçar a atratividade turística da região.

“Queremos garantir que as nossas aldeias são cada vez mais acessíveis, inclusivas e ambientalmente responsáveis”, afirmou Carlos Ascensão, presidente da AHP-ADT.

O projeto contempla várias medidas, desde a requalificação dos acessos e do estacionamento à introdução de soluções de mobilidade elétrica e partilhada.

Entre elas, destacam-se:

Criação de parques de estacionamento nas aldeias com maior pressão automóvel.

Sistema de bicicletas elétricas e carsharing para logística.

Melhoria da circulação pedonal e da sinalética turística.

Implementação de zonas de emissões reduzidas.

Instalação de sensores para monitorização do tráfego.

Reforço da conectividade digital.

Em paralelo, foi lançado um concurso coletivo para a instalação de postos de carregamento elétrico nas 12 aldeias, promovendo a transição energética no território.

O projeto está alinhado com a Estratégia Turismo 2027 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, reforçando a posição das Aldeias Históricas como referência internacional em turismo sustentável.

“Este é um desígnio coletivo que une inovação, coesão territorial e respeito pelo futuro das próximas gerações”, sublinhou Carlos Ascensão.

Além de reduzir emissões e promover acessibilidade universal, a iniciativa pretende também valorizar o património, atrair novos residentes e empreendedores, e melhorar a experiência de quem visita o território.

_________________________________________

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.