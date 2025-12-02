Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O consumo de eletricidade em Portugal voltou a crescer e atingiu, até novembro, um novo máximo histórico, segundo dados divulgados pela REN.

No conjunto dos primeiros onze meses do ano, registou-se um aumento homólogo de 2,9% — ou 2% após correção de temperatura e dias úteis.

Em novembro, o consumo subiu 6,6%, uma variação influenciada pelos níveis particularmente baixos registados no mesmo mês de 2024. Com os efeitos de temperatura e calendário ajustados, a subida foi de 2,3%, mantendo a tendência dos últimos meses.

As renováveis asseguraram 68% do consumo elétrico até novembro, com destaque para a produção hidroelétrica, que representou 26%, apoiada por um índice de produtibilidade de 1,33, acima da média histórica.

