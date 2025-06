Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) confirmou este sábado que uma fábrica de produção de centrífugas — máquinas utilizadas para o enriquecimento de urânio — foi "atingida" na sequência de novos bombardeamentos israelitas contra as instalações nucleares de Isfahan, no centro do Irão.

"Conhecemos bem esta instalação. Não havia material nuclear e, por isso, o ataque não terá consequências em termos de radiação no ambiente", afirmou o diretor-geral do organismo da ONU, Rafael Grossi, citado num comunicado de imprensa.

*Com AFP