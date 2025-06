A informação do SAPO24 está agora em 24noticias.sapo.pt .

Oito anos após o lançamento, o SAPO24 entra numa nova etapa e afirma-se como 24notícias — uma marca pensada para os dias de hoje, onde a informação útil, clara e próxima dos leitores faz a diferença

O posicionamento do 24notícias reflete uma visão renovada para uma marca que se orgulha do seu legado, servindo à data de hoje cerca de um milhão de leitores todos os meses e que assume agora uma ambição maior.

"A nossa missão é produzir informação que ajuda a entender o mundo e a tomar decisões"

Num mundo onde a confiança é cada vez mais um fator decisivo na forma como nos relacionamos em sociedade, fazemos jornalismo útil, claro e próximo — uma ferramenta indispensável para compreender o que nos rodeia, tomar decisões informadas e reconstruir laços. Propomos uma nova forma de consumir informação: adaptada ao ritmo dos nossos dias sem perder profundidade, direta mas com contexto, digital mas com humanidade.

"A nossa missão é produzir informação que ajuda a entender o mundo e a tomar decisões. Porque acreditamos que a importância do jornalismo está diretamente relacionada com a sua utilidade e impacto", afirma Rute Sousa Vasco, publisher da MadreMedia.

A nossa equipa

créditos: 24noticias | MadreMedia

Com uma redação multiplataforma, uma equipa experiente e estúdio próprio de vídeo e de som, renovamos o compromisso de responder às necessidades de um público com novos padrões de consumo e que exige informação credível, com impacto real no seu dia-a-dia.

Em setembro de 2016 nasceu um projeto editorial digital, numa parceria entre o MEO/SAPO e a MadreMedia, com conceito e direção editorial e de conteúdo MadreMedia. Agora, em junho de 2025 celebramos o lançamento de uma nova marca, 100% detida pela MadreMedia, mantendo a parceria de plataforma com o SAPO.

Este é o ponto de partida para uma nova etapa. Por isso, queremos ouvi-lo sobre a nova marca, posicionamento e, sobretudo, sobre o que considera importante manter, mudar e melhorar no 24noticias.sapo.pt. Envie os seus comentários para 24@madremedia.pt .