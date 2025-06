Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A CNN Portugal avança que o Serviço de Dermatologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está novamente envolvido em polémica.

Após o caso de um dermatologista que recebeu mais de 400 mil euros em cirurgias em horário adicional, surge agora a denúncia de que uma médica, Rita Travassos, terá recebido cerca de 113 mil euros por cirurgias realizadas em sete sábados — que, segundo o canal de televisão, não foram efetuadas pela médica, mas por médicos internos, incluindo num dia em que se encontrava num congresso em Itália.

A situação levanta novas suspeitas sobre abusos no uso do SIGIC, o sistema que permite realizar cirurgias fora do horário normal com remuneração acrescida. Um médico do serviço, sob anonimato, descreveu à estação televisiva o ambiente como uma “anarquia completa”, criticando os valores “obscenos” pagos por estes atos.

O Ministério Público e a IGAS já estão a investigar o caso, tendo sido anunciada uma auditoria às cirurgias em produção adicional no serviço desde 2021.