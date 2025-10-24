Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O portal desALojamento.pt foi criado como um projeto de investigação pessoal de João Bernardo Narciso e apresenta dados e mapas interativos sobre o alojamento local em Lisboa e no Porto.

Para João Bernardo Narciso, o projeto “não tem sentido limitar o registo de novas licenças. Isso é como fechar a torneira quando a casa já está inundada. É preciso escoar, é preciso ter algum tipo de medida que devolva estas casas que estão afetadas ao turismo à habitação. É uma forma de ajudar a resolver a crise da habitação”, defendeu em declarações à Lusa.

De acordo com dados divulgados pela plataforma, Lisboa tem atualmente cerca de 18.500 licenças de alojamento local e o Porto cerca de 10.500, “números que têm vindo a aumentar” e que demonstram que na última década a atividade se tem “expandido de forma exponencial”, quase sem limites, explica o investigador.

Segundo o autor, em Lisboa e no Porto, os registos de alojamento local transformaram bairros inteiros, principalmente nos centros históricos, “em zonas turísticas, e empurrando habitantes permanentes para a periferia”.

As freguesias mais afetadas pelos alojamentos locais são as dos centros históricos — Santa Maria Maior e Misericórdia em Lisboa; Vitória, São Nicolau e Miragaia no Porto —, que são também as que mais perderam habitação e população entre 2011 e 2021.

“Por exemplo, dos alojamentos locais registados, apenas cerca de 0,6% são quartos. Tudo o resto são habitações que ficam vazias, assim que os turistas as deixam. Posso também dizer que em Lisboa quase 70% das licenças de alojamento local são registadas por alguém que já tem outras licenças. E, para além disso, cerca de metade são licenças detidas por empresas que não são necessariamente proprietárias, mas que operam estes alojamentos”, disse.