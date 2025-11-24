Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o documento, citado pela agência Lusa, 16 dos femicídios ocorreram em relações de intimidade, cinco em contexto familiar, enquanto três casos ocorreram por motivos variados, incluindo discussões pontuais ou outros contextos. Além disso, registaram-se 50 tentativas de assassinato, das quais 40 foram tentativas de femicídio – 38 em relações de intimidade e duas em contexto familiar.

Cátia Pontedeira, investigadora do OMA, alertou para a persistência da violência: “Os dados de 2025 denotam que os femicídios e as tentativas de femicídio continuam sem abrandar em Portugal. Continuam, em 2025, a existir sucessivos atentados contra mulheres pela razão de serem mulheres e decorrentes de razões de violência prévia, muitas vezes opressão e controlo.”, revelou em conferência de imprensa citada pela agência.

A investigadora sublinhou ainda que “em 2025 as mulheres continuam sem estar seguras em nenhum espaço”, incluindo “na via pública, nos parques de estacionamento, nos seus locais de trabalho, nos hospitais, nas casas que partilham com companheiros íntimos e até nas suas próprias casas.”

Questionada sobre os perfis dos agressores, Cátia Pontedeira explicou que “em todas as circunstâncias de femicídios e tentativas de femicídios, estamos a falar de homens que atacam mulheres. Em todas estas situações não é possível determinar um perfil único”, abrangendo vítimas desde crianças a mulheres mais velhas e ofensores de diferentes idades.

A investigação alerta também para falhas da justiça. Maria José Magalhães, outra investigadora do OMA, declarou que “o Estado português falhou redondamente”, destacando que ainda existem mulheres assassinadas mesmo após denunciarem situações de violência, o que revela “uma negligência [...] do Estado em relação às vidas das mulheres”.

Sobre as causas culturais, a investigadora considerou ser necessário “trabalhar as masculinidades” e promover “intervenção regular que seja capaz de mudar comportamentos, sentimentos, atitudes, perceções, representações”. Acrescentou: “Precisamos de intervir junto dos meninos e junto dos rapazes para que eles percebam que não precisam de usar a violência para serem homens. Não precisam de humilhar ou atacar alguém para se sentirem homens.”

Frederica Armada, outra das autoras do relatório, destacou ainda que o fim de uma relação nem sempre impede a violência: “O final de uma relação não dita o final da violência”, lembrando que, dos casos de femicídio em relações de intimidade, 10 ocorreram enquanto a relação ainda estava ativa e seis após a relação ter terminado, sendo que oito vítimas tinham filhos, quatro deles crianças.

Camila Iglesias, outra investigadora do OMA, salientou que os números do relatório representam apenas os casos noticiados na comunicação social com “um objetivo claro de matar”, sendo portanto “um mínimo verificável”.

Do lado do Estado, Manuel Albano, vice-presidente da Comissão para a Igualdade de Género, considerou, também citado pela Lusa, que os dados “são preocupantes mas importantes”, destacando os esforços em curso “no apoio às estruturas para que possam estar presentes”, como a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica.

