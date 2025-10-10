Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Sintra, no dia 7 de outubro, pelas 11h10, em Mem Martins, procedeu à assistência de um parto na via pública", é referido em comunicado.

Segundo a PSP, "momentos antes, junto à entrada do Hospital Sintra – Algueirão Mem Martins, uma viatura parou junto aos polícias em busca de auxílio".

Os agentes "verificaram a parturiente no banco traseiro" e, "enquanto um foi alertar a equipa médica do hospital, o outro ficou a auxiliar a parturiente tendo acabado por assistir o parto que aconteceu antes da equipa médica chegar ao local".

A mulher e o bebé "receberam assistência médica e, neste momento, mãe e filho estão bem de saúde".

