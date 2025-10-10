Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante uma ação de patrulhamento, os polícias detetaram um veículo que, ao notar a presença policial, realizou uma manobra irregular e tentou fugir. Apesar de terem sido acionados sinais luminosos e sonoros para ordem de paragem, o condutor não acatou as instruções.

Após um seguimento discreto por várias ruas, a viatura foi localizada abandonada. A inspeção revelou sinais de ligação direta na ignição, indicando furto. O veículo foi apreendido e transportado para as instalações policiais.

As diligências confirmaram que o carro pertencia a um cidadão que ainda não tinha percebido que o veículo tinha sido furtado. A ação rápida da PSP permitiu a recuperação da viatura e evitou possíveis danos ou utilização indevida.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.