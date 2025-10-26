Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) o aviso amarelo vigora das 12h00 deste domingo até à meia-noite de terça-feira. No grupo Central, o aviso foi emitido para vigorar entre as 12h00 deste domingo e as 9h00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No sábado, quatro habitações ficaram inundadas na ilha de São Miguel, duas na vila de Água de Pau, onde dez viaturas foram arrastadas devido ao transbordar de uma ribeira, segundo a presidente da autarquia, Vanessa Silva.

Em Ponta Delgada, foram realojadas duas pessoas, na sequência da inundação de uma casa. Já na Ribeira Grande, também a ribeira que passa pelo conselho transbordou, avançou a RTP Açores.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) atualizou, entretanto, para 32 as ocorrências verificadas na ilha de São Miguel, na sequência das condições meteorológicas adversas.

