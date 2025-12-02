Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo declarações à imprensa do Hospital de São João, a intervenção cirúrgica decorreu sem complicações. Os responsáveis sublinharam que foi fundamental ter sido realizada de imediato, pois, caso contrário, poderiam ter surgido problemas graves.

Elisabete Barbosa, diretora clínica do Hospital de São João, explicou que a rápida intervenção foi determinante para evitar riscos maiores. A responsável acrescentou que o processo de recuperação passa por repouso e pelo retorno gradual da função intestinal, em mais ou menos "duas semanas."

Fernando Frutuoso de Melo, chefe da Casa Civil, afirma que "a agenda de amanhã está cancelada e depois destes dias veremos". Exaltou ainda a "equipa fantástica" do hospital do Serviço Nacional de Saúde.

O Presidente da República deu entrada nas Urgências do Hospital de São João depois de sofrer uma indisposição durante o regresso de Amarante. Tendo sido depois diagnosticado com uma hérnia encarcerada.