O projeto, chamado Smart Travel Project, instala sensores biométricos (reconhecimento facial e da íris) em todos os pontos de controlo, desde o check-in até à porta de embarque, passando por lojas, lounges e fronteiras.

A tecnologia baseia-se nos dados biométricos recolhidos à entrada dos Emirados Árabes Unidos pela Autoridade Federal para a Identidade e Cidadania, permitindo identificar automaticamente os passageiros em todo o percurso, refere a CNN.

Segundo o diretor de informação do aeroporto, Andrew Murphy, o sistema “não exige registo prévio”: os viajantes são reconhecidos automaticamente, o que poderá reduzir o tempo de deslocação dentro do aeroporto para menos de 15 minutos, mesmo numa infraestrutura capaz de receber 45 milhões de passageiros por ano.

Apesar da aposta tecnológica, haverá sempre a opção de um processo tradicional para quem preferir interação humana ou não se sentir confortável com o uso de biometria. Crianças com menos de 12 anos continuarão a precisar de mostrar documentos.

Outros aeroportos, como Changi (Singapura), Hong Kong, Tóquio e Deli, também estão a adotar tecnologias semelhantes, mas nenhum é ainda totalmente livre de documentos.

A longo prazo, a indústria procura padronizar sistemas biométricos a nível internacional, para que um viajante possa usar uma única identidade digital em múltiplos aeroportos e companhias aéreas.

