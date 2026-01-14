Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os dados da PSP, ainda provisórios e em fase de consolidação, indicam que 6.495.621 registos corresponderam a entradas em território nacional e 4.881.476 a saídas.

No âmbito do controlo de passageiros provenientes de fora do Espaço Schengen, a PSP registou ainda vários indicadores operacionais relevantes naquele aeroporto. Durante o mesmo período, foram realizadas 25.736 interceções, aplicadas 9.490 medidas cautelares e recusadas 1.867 entradas. Foram igualmente detetados 464 casos de fraude documental, efetuadas 263 detenções e emitidas 55 decisões de interdição de entrada.

Para além do controlo da fronteira aérea, a PSP destaca a importância atribuída à segurança da aviação civil, área na qual mantém uma aposta contínua na formação específica dos polícias. Segundo a força de segurança, os profissionais que exercem funções neste setor participam regularmente em ações de formação inicial e de recertificação, reforçando o contributo individual e coletivo para a segurança das infraestruturas aeroportuárias, consideradas estratégicas para a economia nacional.

A PSP sublinha ainda o valor acrescentado do desempenho funcional nesta área desde 1942, potenciado pela participação contínua de polícias em grupos de trabalho, conselhos e parcerias de âmbito internacional, europeu e com países de língua oficial portuguesa, no domínio da aviação civil.

De acordo com a PSP, o crescimento e o desenvolvimento tecnológico do setor da aviação civil continuarão a ser acompanhados de forma próxima, com o objetivo de garantir a salvaguarda e o funcionamento seguro das infraestruturas associadas.

De recordar que, através da UNEF, a PSP é responsável pela segurança das infraestruturas de aviação civil e pelo controlo das fronteiras aéreas em Portugal, reafirmando o seu compromisso com a segurança do ambiente aeroportuário, a proteção de passageiros e trabalhadores e a cooperação judiciária europeia, nomeadamente na localização e detenção de indivíduos procurados pela prática de criminalidade grave.

