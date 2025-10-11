Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O AIRGENIOUS™ analisa continuamente os dados de cada doente e prevê o seu comportamento futuro permitindo antecipar problemas e intervir antes que a adesão ao tratamento diminua.

“Ao analisar padrões de utilização, o AIRGENIOUS™ consegue antecipar problemas, intervir rapidamente e de forma personalizada, melhorando a adesão e eficácia do tratamento”, explica Mafalda Silva, Jr. Regional Sales Manager da Linde Saúde.

Alertas por SMS

A ideia nasceu em 2022, durante uma competição interna da Linde Homecare South, e começou a ser implementada em França. Hoje, já está disponível em Portugal e Espanha, com um piloto ativo em três regiões portuguesas, que será alargado gradualmente a todo o país.

O AIRGENIOUS™ funciona 24 horas por dia, analisando automaticamente os dados do CPAP. Os médicos podem acompanhar os resultados na plataforma LMD Pro (Linde Medical Direct Professional) e visualizar previsões sobre a adesão para o mês seguinte.

Grande parte do trabalho é feita “nos bastidores”. Ainda assim, o impacto chega diretamente aos doentes por exemplo, através de mensagens automáticas via SMS que os alertam quando a adesão ao tratamento é insuficiente.

“A eficácia do tratamento depende inteiramente da adesão, tal como em qualquer outra patologia. A vantagem é que neste caso conseguimos efetivamente controlar se o doente está a “tomar a dose certa do tratamento”, com que frequência e se o tratamento é eficaz no controlo da doença. O AIRGENIOUS TM ajuda-nos a manter uma vigilância apertada a todos os doentes, todos os dias, o que seria impossível apenas com intervenção humana”, explica a especialista em cardiopneumologia.

Próximos passos

Os primeiros resultados são encorajadores para a empresa. “A avaliação é muito positiva, conseguimos ver na prática o impacto que está a ter no sucesso do tratamento”, afirma Mafalda Silva. Desde a implementação, a adesão tem vindo a aumentar, com efeitos diretos na qualidade de vida e na prevenção de patologias associadas, como doenças cardiovasculares, diabetes ou acidentes de viação.

Em Espanha, está em curso um estudo de investigação cujos resultados preliminares mostram um aumento efetivo da adesão nos doentes acompanhados pela ferramenta.

O próximo objetivo da Linde é expandir o AIRGENIOUS™ a todas as regiões do país e, mais tarde, aplicá-lo a outros tipos de tratamento.

“A IA é uma ferramenta poderosa em todos os ramos da ciência. Permite uma abordagem muito precisa e eficaz em toda a jornada do doente”, sublinha Mafalda Silva.

A aposta reflete uma tendência mais ampla: o uso da inteligência artificial como aliada na medicina preventiva e na personalização do tratamento. Para Mafalda Silva, o futuro da saúde passa inevitavelmente pela tecnologia. “O envelhecimento da população e a difícil acessibilidade a cuidados de saúde exigem respostas mais eficientes, que só a tecnologia poderá oferecer.”

