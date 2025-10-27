Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ventura pediu a palavra para defender a honra da bancada do seu partido, afirmando que “o senhor primeiro-ministro veio a este debate com o objetivo de não responder a nenhuma questão”. O líder do Chega criticou o Governo e respondeu a insinuações sobre suposta nostalgia pelo regime do Estado Novo: “Não tenho saudades nenhumas de nenhum tempo anterior aquele em que era nascido, sei que se tivéssemos um, dois ou três Salazares havia menos corrupção. Este partido, ao contrário de outros que desapareceram, nasceu e forjou-se de forma democrática. Tenho saudades do tempo em que quem governava respeitava Portugal”.

O primeiro-ministro respondeu com firmeza, rejeitando qualquer elogio à ditadura e defendendo a democracia como instrumento de combate à corrupção: “A corrupção combate-se democraticamente, no estrito respeito pelos direitos e liberdades. A ditadura, ela própria, é corruptiva da liberdade e não combate a corrupção. A ditadura é ela própria a corrupção”.

As palavras de Montenegro foram recebidas com aplausos de deputados do PS e do Livre, enquanto os deputados do PSD também se levantaram para aplaudir. Montenegro acrescentou que não se deixa “corromper” na sua forma de pensar e atuar, e que é na democracia que se encontra resposta a todos os que prevaricam.

O primeiro-ministro ainda dirigiu críticas à atuação do Chega nas forças de segurança e proteção civil, afirmando que Ventura “instrumentaliza operacionais” e que esse não é o seu modo de atuar politicamente. Montenegro reforçou que não sente “saudade do país de há mais de 51 anos” e ironizou sobre comparações feitas pelo líder do Chega: “Se quer acrescentar a três Salazares três Pedro Sánchez é uma opção sua, mas não é minha”.



