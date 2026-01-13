Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa mensagem publicada na rede social Truth Social, Donald Trump encorajou os manifestantes iranianos a manterem as ações de contestação e garantiu que “a ajuda está a caminho”.

“Iranianos patriotas, continuem a protestar - tomem controlo das vossas instituições”, escreveu o presidente norte-americano, acrescentando: “Guardem os nomes dos assassinos e dos abusadores. Vão pagar um preço elevado.”

Na mesma publicação, Trump anunciou formalmente a suspensão do diálogo com Teerão. “Cancelei todas as reuniões com responsáveis iranianos até que cesse a matança sem sentido de manifestantes. A ajuda está a caminho”, declarou.

A mensagem terminou com a sigla “MIGA” - Make Iran Great Again (“Tornar o Irão grande outra vez”), numa adaptação do conhecido slogan político que marcou as suas campanhas presidenciais.

Esta segunda-feira, Donald Trump anunciou que qualquer país que mantenha relações comerciais com o Irão ficará sujeito a uma tarifa de 25% sobre todos os negócios realizados com os Estados Unidos da América.

