Numa mensagem publicada na sua rede social Truth Social, o presidente norte-americano afirmou que :“Esta ordem é final e conclusiva. Obrigado pela vossa atenção a este assunto.”

Até ao momento, a Casa Branca não divulgou pormenores adicionais sobre a aplicação prática da medida, nem respondeu a pedidos de esclarecimento dos meios de comunicação social norte-americanos, adianta a CNBC News.

A decisão surge num contexto de tensão entre Washington e Teerão, numa altura em que o Irão enfrenta uma vaga de protestos antigovernamentais em várias regiões do país. Segundo relatos internacionais, dezenas de manifestantes terão sido mortos nas últimas semanas durante a repressão das autoridades iranianas.

Trump tem endurecido o tom contra o regime iraniano, chegando mesmo a ameaçar com uma intervenção militar caso a violência contra os manifestantes continue. O presidente norte-americano tem também manifestado apoio explícito às mobilizações populares.

No sábado, escreveu nas redes sociais: “O Irão está a olhar para a liberdade, talvez como nunca antes. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar!!!”

A nova política de tarifas parece fazer parte de uma estratégia mais ampla para isolar economicamente o Irão, pressionando não só Teerão, mas também os seus parceiros comerciais, numa tentativa de enfraquecer o regime e influenciar os desenvolvimentos políticos internos no país.

