Em comunicado enviado às redações a GNR informa que durante uma fiscalização ao transporte e comércio de pescado fresco, foi intercetado um homem de 48 anos a transportar pescado abaixo das medidas legais. O indivíduo foi identificado e autuado, podendo a coima chegar aos 37 500 euros.

O pescado, após controlo higiossanitário, será entregue a instituições de solidariedade social. A GNR reforça que o cumprimento das medidas mínimas de captura é essencial para a gestão sustentável e rentabilidade dos recursos pesqueiros.