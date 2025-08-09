No dia 7 de agosto, a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR apreendeu 315 quilos de pescada branca subdimensionada no concelho da Nazaré.
Em comunicado enviado às redações a GNR informa que durante uma fiscalização ao transporte e comércio de pescado fresco, foi intercetado um homem de 48 anos a transportar pescado abaixo das medidas legais. O indivíduo foi identificado e autuado, podendo a coima chegar aos 37 500 euros.
O pescado, após controlo higiossanitário, será entregue a instituições de solidariedade social. A GNR reforça que o cumprimento das medidas mínimas de captura é essencial para a gestão sustentável e rentabilidade dos recursos pesqueiros.
