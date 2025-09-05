Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A partir de 10 de setembro, data em que se assinala o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, entra em funcionamento a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio (1411).
O serviço será gratuito, estará disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, e contará com psicólogos e enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria.
Criada em 2024 por lei aprovada no Parlamento, a linha foi agora regulamentada por portaria publicada em Diário da República. Segundo o diploma, o objetivo é assegurar “um serviço de apoio especializado, prestado por profissionais de saúde mental, que possam responder a qualquer solicitação relacionada com ideias e comportamentos suicidas”.
Embora funcione em articulação com a SNS 24, o 1411 terá identidade própria e recursos autónomos. Na fase inicial, o atendimento será feito por profissionais do serviço de aconselhamento psicológico do SNS 24 com formação em suicidologia, podendo ser integrados outros técnicos de saúde.
A coordenação caberá aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), responsáveis também pela formação contínua das equipas e pela divulgação nacional do serviço. Foi ainda aprovada a criação da figura do coordenador clínico da Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e de Comportamentos Autolesivos.
A regulamentação contou com contributos das ordens profissionais de médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, bem como da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental e da Sociedade Portuguesa de Suicidologia.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Em Portugal, o INE registou, em 2021, 934 mortes por suicídio e lesões autoprovocadas, o equivalente a nove por 100 mil habitantes.
