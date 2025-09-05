Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A partir de 10 de setembro, data em que se assinala o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, entra em funcionamento a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio (1411).

O serviço será gratuito, estará disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, e contará com psicólogos e enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria.

Criada em 2024 por lei aprovada no Parlamento, a linha foi agora regulamentada por portaria publicada em Diário da República. Segundo o diploma, o objetivo é assegurar “um serviço de apoio especializado, prestado por profissionais de saúde mental, que possam responder a qualquer solicitação relacionada com ideias e comportamentos suicidas”.

Embora funcione em articulação com a SNS 24, o 1411 terá identidade própria e recursos autónomos. Na fase inicial, o atendimento será feito por profissionais do serviço de aconselhamento psicológico do SNS 24 com formação em suicidologia, podendo ser integrados outros técnicos de saúde.

Dia Mundial de Prevenção do Suicídio Se tem sintomas de depressão ou tem pensamentos de suicídio saiba quem pode e deve contactar em caso de necessidade. LINHA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE SUICÍDIO 1411 NÚMERO EUROPEU DE EMERGÊNCIA 112 SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO (SNS 24) 808 24 24 24 SOS VOZ AMIGA Horário:

15h30 – 0h30 Contacto Telefónico:

213 544 545

912 802 669

963 524 660

sosvozamiga.org CONVERSA AMIGA Horário:

15h00 – 22h00 Contacto Telefónico:

808 237 327

210 027 159 VOZES AMIGAS DE ESPERANÇA DE PORTUGAL Horário:

16h00 – 22h00 Contacto Telefónico:

222 030 707 TELEFONE DA AMIZADE Horário:

16h00 – 23h00 Contacto Telefónico:

222 080 707 VOZ DE APOIO Horário:

21h00 – 24h00 Contacto Telefónico:

225 506 070

Email: sos@vozdeapoio.pt

A coordenação caberá aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), responsáveis também pela formação contínua das equipas e pela divulgação nacional do serviço. Foi ainda aprovada a criação da figura do coordenador clínico da Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e de Comportamentos Autolesivos.

A regulamentação contou com contributos das ordens profissionais de médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, bem como da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental e da Sociedade Portuguesa de Suicidologia.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Em Portugal, o INE registou, em 2021, 934 mortes por suicídio e lesões autoprovocadas, o equivalente a nove por 100 mil habitantes.