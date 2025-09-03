"A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) alerta para a comunicação fraudulenta de SMS em nome do SNS – Serviço Nacional de Saúde e do SNS 24", é referido em comunicado.

As mensagens enviadas "indicam que existem valores em dívida referentes à 'URGÊNCIA', a serem pagos num prazo de cinco dias e contêm um link que, ao ser clicado, direciona para uma página web fraudulenta, onde é disponibilizada uma referência de multibanco para realizar o pagamento e ao clicar em 'CONFIRMAR' é solicitado o preenchimento de dados pessoais e de cartões bancários".

"Trata-se de um esquema de mensagens falsas por SMS (conhecido como smishing), no qual é usado o nome de entidades credíveis, como o SNS e o SNS 24", pode ler-se.

É ainda referido que "os serviços do SNS são, tendencialmente, gratuitos, e os do SNS 24 são gratuitos para todos os cidadãos. A linha telefónica 808 24 24 24 é um serviço público gratuito".