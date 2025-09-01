Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai garantir atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir desta segunda-feira.

O serviço conta agora com sete novos médicos especialistas.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, já tinha anunciado o reforço das escalas com profissionais que estavam no setor privado. Em entrevista à SIC, a governante reconheceu que a Península de Setúbal é a “área mais crítica” na resposta em ginecologia e obstetrícia, adiantando que a integração destes especialistas do setor privado no hospital permitirá reforçar a equipa e melhorar o serviço, embora a estabilização da resposta na região leve algum tempo.

Ainda este fim de semana, a urgência de obstetrícia e ginecologia do hospital esteve encerrada.