Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai garantir atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir desta segunda-feira.
O serviço conta agora com sete novos médicos especialistas.
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, já tinha anunciado o reforço das escalas com profissionais que estavam no setor privado. Em entrevista à SIC, a governante reconheceu que a Península de Setúbal é a “área mais crítica” na resposta em ginecologia e obstetrícia, adiantando que a integração destes especialistas do setor privado no hospital permitirá reforçar a equipa e melhorar o serviço, embora a estabilização da resposta na região leve algum tempo.
Ainda este fim de semana, a urgência de obstetrícia e ginecologia do hospital esteve encerrada.
Comentários