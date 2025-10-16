Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A voz de Freddie Mercury continua a ser uma das mais distintas da história da música e agora as palavras que cantou vão receber um tratamento especial: o lançamento de um livro de letras que incluirá canções inéditas e versões alternativas de clássicos dos Queen, conta o The Guardian.

O livro, intitulado A Life in Lyrics, vai trazer versos abandonados de “Bohemian Rhapsody” e rascunhos de “Don’t Stop Me Now”, todos retirados dos cadernos pessoais de Mercury. O material foi disponibilizado por Mary Austin, antiga noiva do cantor e amiga íntima, que herdou a casa e os pertences de Mercury, incluindo o arquivo criativo que cobre desde os primeiros dias dos Queen até ao final da carreira a solo do artista.

Nos papéis, Austin descobriu rascunhos das letras, tanto em folhas soltas como em cadernos — e considera que as notas manuscritas de Mercury oferecem “uma janela para a sua mente brilhante e criativa”.

Mary Austin recorda ainda que a descoberta dos manuscritos “trouxe à tona muitas memórias de décadas passadas, de conversas, ocasiões e emoções”.

Freddie Mercury e Mary Austin conheceram-se em 1969 e ele pediu-a em casamento no dia de Natal de 1973. O noivado terminou três anos depois, mas a amizade manteve-se até ao final da vida do cantor. Mercury teve relações com homens e mulheres e descrevia-se como bissexual.

Diagnosticado com SIDA em 1987, Mercury faleceu em 1991 devido a pneumonia bronquial, aos 45 anos. Austin herdou cerca de metade do património estimado em 9 milhões de libras.

A Life in Lyrics, que incluirá também imagens do arquivo pessoal de Mercury, está previsto para ser lançado pela HarperCollins a 1 de setembro do próximo ano, poucos dias antes do que teria sido o 80.º aniversário do cantor.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.