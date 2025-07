Com o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal (IL), o Governo conseguiu reunir os votos necessários para aprovar o novo pacote legislativo que endurece as condições de entrada e permanência de imigrantes em Portugal. A votação final está agendada para quarta-feira, 16 de julho, às 11h, para depois ser apreciada pelo Presidente da República, que terá 20 dias para se pronunciar.

