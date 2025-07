Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Estarei a observar de perto a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, a sua família e os milhares de apoiantes", declarou Trump na rede Truth Social.

Trump acrescentou que "isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Aconteceu comigo".

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, rejeitou veementemente as palavras do americano.

"Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja", disse Lula em nota oficial.

"Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro", acrescentou em conferência de imprensa.