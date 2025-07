Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O lançamento de quase 600 drones e 26 mísseis de cruzeiro, de acordo com as autoridades ucranianas, provocou duas mortes e 20 feridos.

"O inimigo atacou com 623 armas aéreas" e perto de 350 apartelhos foram destruídos, de acordo com as força armadas da Ucrânia, citadas pela RTP. Apesar do esforço de defesa, os ataques voltaram a ser trágicos.

Volodymyr Zelensky avançou ainda que "infraestruturas civis e edifícios residenciais" foram atingidos.

A retaliação

O ministério da Defesa russo revelou ter intercetado mais de 30 aviões ucranianos não tripulados, em resposta ao ataque a Kharkiv."Durante a noite, os sistemas de defesa aérea em serviço destruíram e intercetaram 33 veículos aéreos não tripulados de tipo aeronáutico ucranianos".

Os bombardemanetos continuam, ora num, ora noutro país, apesar dos esforços para chegar a um consenso. A Rússia tem sído o principal entrave nas negociações, com a Europa e a NATO do lado dos ucranianos.

O presidente norte-americano, Donald Trump, vai fazer um anúncio sobre a Rússia, na segunda-feira.