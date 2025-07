O voo AI171 da Air India, com destino a Londres, despenhou-se numa zona densamente habitada da cidade de Ahmedabad, a 12 de junho. Apenas uma das 242 pessoas a bordo sobreviveu. Morreram ainda 19 pessoas em terra, naquele que foi o acidente aéreo mais mortal na Índia em quase 30 anos.

De acordo com o relatório preliminar do Bureau de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia, citado pelo The Guardian, pouco depois da descolagem, ambos os interruptores no cockpit que controlam o fornecimento de combustível aos motores foram colocados na posição de "corte". Acionar estes comandos corta quase de imediato o funcionamento dos motores, sendo difícil voltar a ligá-los.

A gravação da conversa dos pilotos deixa no ar se foi uma ação premeditada ou não. s dados recolhidos pelas caixas negras (gravador de dados e gravador de voz), recuperadas após o acidente, o relatório indica que, na gravação de áudio do cockpit, um dos pilotos pergunta ao outro: “Por que é que desligaste?”, referindo-se aos interruptores de combustível. Ao que o outro terá respondido “Eu não desliguei.”

Quando os interruptores voltaram a ser ligados, apenas um voltou a funcionar, mas já sem conseguir evitar a perda de velocidade e altitude que levou à colisão.

Poucos segundos depois, o avião começou a perder altitude e foi emitida uma mensagem de emergência (“mayday”) para a torre de controlo, momentos antes da queda, já fora do perímetro do aeroporto.

O relatório inicial não fez qualquer recomendação contra a Boeing, fabricante do modelo 787-8 Dreamliner, nem contra a General Electric, responsável pelos motores da aeronave, sugerindo assim que a alteração foi feita por mão humana.

Segundo o relatório, os interruptores de combustível foram colocados na posição de corte “um após o outro”. Quando voltam a reativar, não surge especificado qual dos dois pilotos enviou o “mayday, mayday, mayday” antes da queda.

O comandante do voo era Sumeet Sabharwal, de 56 anos, com um total de 15.638 horas de voo e também instrutor da Air India. O copiloto era Clive Kunder, de 32 anos, com 3.403 horas de experiência.