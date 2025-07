Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a Lactogal garante que são resíduos de natureza orgânica e biodegradáveis. No entanto, reconhece que “embora biodegradáveis e decorrentes exclusivamente do seu processo industrial, requerem um tratamento adequado para serem devolvidos ao meio ambiente”, explica a empresa, em comunicado.

As condições da água levaram a APA a exigir a interrupção da produção e a voltar a desaconselhar banhos nas praias de Angeiras Norte, em Matosinhos, e Labruge, em Vila do Conde.

Segundo a associação, citada pelo Observador, a “alteração significativa” da qualidade da água do rio Onda está “presumivelmente associada a descargas da Unidade Fabril de Modivas”, em Vila do Conde, da empresa Lactogal. Já a empresa queixa-se de que “a gestão de resíduos orgânicos em Portugal representa um desafio complexo“, algo sobre o qual tem havido “um debate público”.

“Com o objetivo de mitigar os impactes ambientais decorrentes desta descarga, a APA notificou a referida empresa para proceder, de imediato, à redução da produção na instalação de processamento de leite e bebidas vegetais”, revelou o relatório publicado esta sexta-feira. Os volumes produzidos devem ser adequados à capacidade de tratamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), o que não está a acontecer, refere.

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR de Matosinhos detetou os residuos na água e notificou a APA, que se compromete a acompanhar o caso.

Na quinta-feira, a Câmara Municipal de Matosinhos exigiu "que as entidades competentes, nomeadamente o SEPNA da GNR e a APA, assim como aos demais organismos com responsabilidade nesta matéria, atuem com eficácia e urgência porque não basta monitorizar, é preciso agir”, em comunicado.

A resposta da Lactogal “lamenta a situação verificada no Rio Onda, no concelho de Vila do Conde e as preocupações ambientais e junto da comunidade que daí advêm”, garantindo um “total compromisso em colaborar com as autoridades competentes para a célere e eficaz resolução desta ocorrência causada por resíduos orgânicos“.