O anúncio foi reforçado pelo YouTube durante o evento da Google no AI Hub, localizado no SITIO, confirmando a chegada de um canal que promete alterar a forma como os fãs portugueses acompanham grandes eventos desportivos.

A LiveModeTV chega a Portugal com a ambição de aproximar os adeptos do desporto, promovendo uma experiência coletiva, participativa e envolvente. Criada pela LiveMode, empresa internacional reconhecida por redefinir o mercado da comunicação desportiva através de modelos digitais e interativos, o canal estreia-se com conteúdos abertos a todos e transmissões diárias do Mundial de Futebol FIFA 2026.

Durante o torneio, a LiveModeTV irá transmitir o melhor jogo do dia, num total de 34 partidas, incluindo todos os jogos da Seleção Nacional, bem como outros encontros de destaque desde a fase de grupos até à grande final. Todas as transmissões serão gratuitas e contarão com a participação de ex-jogadores como Ricardo Quaresma e Ricardinho, criadores de conteúdos como Diogo MoveMind, e comentadores como Tomás da Cunha e Mário Cagica, que prometem trazer emoção, proximidade e uma linguagem mais alinhada com o universo digital.

“O SITIO é muitas vezes casa para receber novidades que unem diferentes ecossistemas. E, neste contexto, apresentar algo relacionado com futebol, um fenómeno que tem o poder de unir as pessoas em Portugal, é especialmente interessante e divertido. Estamos sempre entusiasmados por apoiar iniciativas que aproximam a comunidade”, sublinha Miguel Ricardo, General Manager do SITIO.

Com a chegada da LiveModeTV, os adeptos portugueses passam a ter uma nova forma de viver o Mundial de Futebol, gratuita, interativa e desenhada para criar momentos de partilha e envolvimento coletivo.

O que revela sobre a nova estratégia do YouTube?

Mais do que um caso isolado, a transmissão gratuita do Mundial através da LiveModeTV insere-se numa estratégia mais ampla do YouTube para se afirmar como player relevante na transmissão de grandes eventos em direto, um território historicamente dominado pela televisão. A plataforma procura assim reforçar a sua presença no desporto ao vivo, apostando em formatos que combinam streaming, interação em tempo real e criadores de conteúdos, numa lógica mais próxima das dinâmicas das redes sociais do que da televisão tradicional.

Ao testar modelos abertos, gratuitos e altamente participativos, o YouTube está também a explorar novas formas de engagement, monetização e fidelização de audiências, em particular junto das gerações mais jovens, para quem a experiência coletiva, o comentário em direto e a proximidade com criadores são parte essencial do consumo mediático. Um exemplo claro desta estratégia foi o anúncio de que a cerimónia dos Oscars, os prémios norte-americanos de cinema, vai passar a ser transmitida na plataforma digital YouTube a partir de 2029.

A LiveModeTV surge, neste contexto, como um laboratório estratégico para o futuro da transmissão de grandes eventos na era digital.

