A nova criação do Espaço LABORATÓRIO mistura circo contemporâneo, dança, teatro e música, assumindo-se como uma experiência imersiva em que a ação acontece em redor — e, por vezes, com a participação — de quem assiste. Com uma estética cinematográfica e instalado num antigo espaço industrial, o espetáculo aposta num ambiente cru e visceral, rompendo as fronteiras entre palco e plateia.

Com direção artística do coletivo LABORATÓRIO, “The White Rabbit” conta com interpretações de Bruno Miguel Rosa, Mafalda Matos, Marta Lya, Miguel Tira-Picos, Mónica Alves, Nelson Stein e Tali Gonçalves. O desenho de luz é assinado por Paulo Santos e a edição de imagem ficou a cargo da Heca Creative.

O espetáculo tem cerca de 90 minutos de duração, é recomendado a maiores de seis anos e decorre sempre às 21h30, com abertura de portas às 20h30.

Os lugares são sentados e marcados no ato da compra. Os bilhetes, com preços entre 20 e 45 euros, já estão disponíveis através da plataforma aqui. O Espaço LABORATÓRIO localiza-se na Av. Infante Dom Henrique 336A, Lisboa.