A nova adaptação de "War of the Worlds", protagonizada por Ice Cube no papel de um agente governamental que tenta salvar o mundo de uma invasão alienígena sem sair da secretária, estreou no final do mês passado e as críticas têm sido extremamente negativas.

O filme chegou mesmo a ter 0% de aprovação no site Rotten Tomatoes, subindo depois para 4% após uma crítica positiva.

Segundo Lon Harris, produtor do podcast "This Week in Startups", pontuações tão baixas despertam curiosidade.

“Um filme com menos de 5% no Rotten Tomatoes é tão apelativo para mim como um com 90%”, disse, citado pela BBC.

Lon Harris descreveu a produção do filme como “muito disparatada”, com a atuação solitária de Ice Cube a roçar a paródia e um subenredo com drones da Amazon que considerou “quase inacreditável”.

No entanto, nem todos concordam com as críticas mais duras.

Jordan Hoffman, da Entertainment Weekly, questionou se o filme é realmente tão mau e concluiu que, apesar de “estúpido”, é também “muito divertido” e “um caos hilariante”.

A discussão insere-se no fenómeno dos “filmes tão maus que são bons”, que ao longo dos anos conquistaram fãs fiéis. Para Timon Singh, fundador do Bristol Bad Film Club, produções e narrativas falhadas podem ser mais memoráveis e divertidas do que blockbusters considerados “aborrecidos”.

