A nova adaptação de "War of the Worlds", protagonizada por Ice Cube no papel de um agente governamental que tenta salvar o mundo de uma invasão alienígena sem sair da secretária, estreou no final do mês passado e as críticas têm sido extremamente negativas.
O filme chegou mesmo a ter 0% de aprovação no site Rotten Tomatoes, subindo depois para 4% após uma crítica positiva.
Segundo Lon Harris, produtor do podcast "This Week in Startups", pontuações tão baixas despertam curiosidade.
“Um filme com menos de 5% no Rotten Tomatoes é tão apelativo para mim como um com 90%”, disse, citado pela BBC.
Lon Harris descreveu a produção do filme como “muito disparatada”, com a atuação solitária de Ice Cube a roçar a paródia e um subenredo com drones da Amazon que considerou “quase inacreditável”.
No entanto, nem todos concordam com as críticas mais duras.
Jordan Hoffman, da Entertainment Weekly, questionou se o filme é realmente tão mau e concluiu que, apesar de “estúpido”, é também “muito divertido” e “um caos hilariante”.
A discussão insere-se no fenómeno dos “filmes tão maus que são bons”, que ao longo dos anos conquistaram fãs fiéis. Para Timon Singh, fundador do Bristol Bad Film Club, produções e narrativas falhadas podem ser mais memoráveis e divertidas do que blockbusters considerados “aborrecidos”.
Talvez, os piores filmes de sempre
O Rotten Tomatoes tem a própria lista dos piores filmes de sempre, composta por produções dos últimos 25 anos, e com base no maior número de críticas disponíveis online. No topo surgem cinco títulos, todos com 0% de aprovação dos críticos:
- Balística (Ballistic: Ecks vs. Sever)
- Uma Chamada Perdida - A Vingança (One Missed Call)
- Deixados para Trás (Left Behind)
- As Mil Palavras (A Thousand Words)
- Gotti - Um Verdadeiro Padrinho Americano
