A peça conta a história de Francisco, uma estrela do mundo do espetáculo com um feitio tão insuportável que leva os atores de uma produção prestes a estrear a recusarem-se a entrar em cena. Perante a iminência do fracasso, Francisco decide encontrar uma solução pouco convencional: substituir o elenco por pessoas que nada têm a ver com o teatro — o seu agente, a empregada da casa e um canalizador. A partir daí, a trama ganha contornos rocambolescos, explorando conflitos, empatia e situações inesperadas.
Com texto do autor belga Stefan Cuvelier, “Superstar” é encenada por Miguel Thiré, com tradução de Ana Sampaio. O espetáculo conta com cenografia de Catarina Amaro, figurinos da Bambolina Teatro e produção da Força de Produção.
O elenco é composto por Aldo Lima, Ana Brito e Cunha, José Pedro Gomes e Vasco Pereira Coutinho, que dão vida a personagens carismáticas num espetáculo classificado para maiores de 12 anos.
“Superstar” promete uma reflexão bem-humorada sobre o universo do espetáculo, os egos que o habitam e as relações humanas que surgem nos contextos mais improváveis.
Os bilhetes já podem ser adquiridos aqui e custam 22 euros.
