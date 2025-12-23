Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a série documental da Netflix The Movies That Made Us, lançada em 2021 e que conta a história dos maiores filmes entre a década de 1980 e 1990, as filmagens de Sozinho em Casa arrancaram em fevereiro de 1990 sob a alçada da Warner Bros. No entanto, a meio da produção, o estúdio decidiu suspender o filme devido a preocupações com o orçamento, que começava a ultrapassar os valores previstos.

O que a Warner desconhecia era que os produtores já tinham acautelado um plano alternativo. Antecipando um possível recuo do estúdio, estabeleceram contactos prévios com a 20th Century Fox, que estava a par das tensões existentes e demonstrou interesse em assumir o projeto. Assim que a Warner saiu de cena, a Fox avançou, garantindo a continuidade da produção e salvando os postos de trabalho de todo o elenco e equipa técnica.

À luz do sucesso que o filme viria a alcançar, é fácil imaginar o arrependimento da Warner Bros. No entanto, desde o início que a confiança no projeto foi cautelosa, algo visível no orçamento inicial atribuído ao filme.

Para um filme que viria a tornar-se um fenómeno mundial, o orçamento de Sozinho em Casa foi tudo menos generoso. No arranque das filmagens, a Warner Bros. fixou o orçamento em cerca de 11 milhões de euros (14 milhões de dólares), um valor baixo mesmo para os padrões de 1990.

Esta limitação obrigou a equipa a soluções criativas e a abdicar de algumas ideias ambiciosas. Um dos exemplos mais conhecidos é o da fornalha que, numa das cenas iniciais, parece “chamar” o nome de Kevin McCallister. O plano original previa uma sequência de sonhos em que a fornalha ganhava vida e perseguia o rapaz pela casa. No entanto, a cena foi abandonada quando se percebeu que teria um custo estimado de cerca de 850 mil euros.

Com a entrada da 20th Century Fox, o orçamento acabou por subir para cerca de 14 milhões de euros (17 milhões de dólares), permitindo concluir o filme sem comprometer a visão criativa. O investimento revelou-se acertado, Sozinho em Casa arrecadou centenas de milhões em bilheteira e conquistou um Recorde Mundial do Guinness como a comédia de live-action (ação ao vivo, em tradução livre) de maior bilheteira num único território. Este foi um recorde que Sozinho em Casa manteve durante 27 anos, até que o filme Never Say Die conquistou o primeiro lugar em 2017.

Mas ainda há mais curiosidades sobre este filme que continua a marcar as tradições natalícias. Todo o décor relacionado com a casa foi montado numa escola em Chicago, o sótão foi montado na piscina para permitir aos realizadores inundarem o cenário se necessário.

Também não se pode falar de Sozinho em casa sem os Wet Bandids, o duo Harry Lyme (Joe Pesci) e Marv Murchins (Daniel Stern), que aterrorizam a vida de Kevin com o intuito de roubar a casa da família. Contudo, a primeira opção para a personagem Harry não foi o ator Joe Pesci, mas sim o seu colega de elenco de O Touro Enraivecido (1980), Robert DeNiro, que acabou por recusar o papel.

Este ano pode ver o primeiro filme do Sozinho em casa, dia 25, pelas 22h00 na SIC.

No mesmo canal de televisão pode ver a sequela, Sozinho em Casa 2, com o Kevin perdido em Nova Iorque, no dia 28, pelas 21h30. E o Sozinho em Casa 3, protagonizado por Alex D. Linz, vai ser exibido no dia 24, pelas 14h15.

