Nas primeiras palavras como jogador portista, Moffi mostrou-se entusiasmado com o novo desafio. "Sinto-me muito orgulhoso por estar aqui. Envergar as cores deste clube significa muito para mim e só tenho a agradecer ao presidente, ao treinador e aos adeptos", afirmou.

O internacional nigeriano destacou ainda a dimensão e a exigência do FC Porto. "Todos conhecem o FC Porto, um clube que luta para ganhar jogos e troféus na Europa e em Portugal. Sei o quão importante isso é para os adeptos, para a família portista, por isso é muito bom estar aqui", sublinhou.

Moffi recordou também o recente confronto frente aos dragões, quando ainda representava o Nice. "Há dois meses joguei contra o FC Porto e não fiquei com boas sensações porque perdemos. Desta vez, estou do outro lado e sinto-me muito bem", confessou.

Sobre as suas características, o avançado descreve-se como um jogador focado no prazer de jogar e no coletivo. "Sou um jogador que adora ser feliz a jogar futebol. Quando me sinto assim, fico ao meu melhor nível. Adoro marcar golos, trabalhar para a equipa, ajudar os meus colegas e interagir com os adeptos", afirmou.

Consciente da exigência da massa associativa portista, Moffi deixou uma mensagem de compromisso. "Sei que os adeptos têm grandes expectativas, mas quero, com a ajuda de Deus, marcar os golos que eles esperam. Continuem a apoiar a equipa e a mim também, porque vamos tentar continuar a ganhar jogos e concluir a temporada da melhor forma", concluiu.