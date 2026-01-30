Em Herning, na Dinamarca, Portugal chegou ao intervalo empatado (16-16), mas conseguiu superiorizar-se na segunda parte frente a uma das seleções mais tituladas do continente, a Suécia soma cinco títulos europeus, num jogo equilibrado até ao fim.

A vitória permitiu à equipa das quinas melhorar o sexto lugar alcançado em 2020, até agora o melhor registo nacional, na nona participação em fases finais, a quarta consecutiva.

Portugal já tinha garantido a qualificação para o Mundial de 2027 e confirmou o bom momento ao longo do torneio. Na fase preliminar, terminou no primeiro lugar do Grupo B, com vitórias frente a Dinamarca e Roménia e um empate com a Macedónia do Norte.

Na Ronda Principal, a seleção portuguesa foi terceira na sua ‘poule’, somando derrotas frente a Alemanha e França, um empate com a Noruega e um triunfo frente à Espanha, resultados que lhe deram acesso ao encontro de atribuição do quinto lugar.

O desfecho frente à Suécia confirma a evolução sustentada do andebol português no panorama europeu e marca mais um momento histórico para a modalidade.