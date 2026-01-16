Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Inspirada no universo dos videojogos, a série acompanha as aventuras da heroína mundialmente conhecida, agora numa nova adaptação para o pequeno ecrã.
Para além de Sophie Turner, o elenco conta com nomes de peso como Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.
O projeto é liderado por Phoebe Waller-Bridge, criadora de Fleabag, que assume os cargos de criadora, argumentista, produtora executiva e co-showrunner da série, ao lado de Chad Hodge, também co-showrunner e produtor executivo. Jonathan Van Tulleken integra a equipa como realizador e produtor executivo.
A produção executiva envolve várias entidades, incluindo a Amazon MGM Studios, a Crystal Dynamics, responsável pelo desenvolvimento dos jogos Tomb Raider, bem como a Wells Street Films, Story Kitchen e a Legendary Television.
