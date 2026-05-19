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A iniciativa decorre no emblemático Janelão do São Luiz, cenário onde a artista retratou figuras das artes performativas ao longo de uma década. Desta vez, o espaço abre-se ao público, que terá a oportunidade de ser fotografado e integrar simbolicamente este arquivo.

Cada participante receberá cinco fotografias digitais por email. As imagens realizadas poderão ainda vir a integrar o arquivo e a comunicação do projeto.

O programa, sujeito a inscrição através do email bilheteira@teatrosaoluiz.pt, inclui várias visitas guiadas à exposição ao longo do dia. Às 10h00, a visita será conduzida por Estelle Valente, fotógrafa, e Maria Beatriz Pinto, produtora no São Luiz. Às 15h00, a visita guiada ficará a cargo de Miguel Loureiro, diretor artístico do teatro.

Pelas 16h00 realiza-se a sessão “Na Mesma Luz – Sessão de Retratos com Estelle Valente”, destinada ao público e entusiastas do teatro que não pertençam ao meio artístico. A participação está sujeita a vagas limitadas.

O programa termina às 18h30 com uma visita guiada por Maria Távora, diretora de cena no São Luiz.

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