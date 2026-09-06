Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Volodymyr Zelensky afirmou que os ataques russos contra os aeroportos de Kiev e Boryspil foram "claramente" uma reação à possibilidade de os enviados dos Estados Unidos viajarem para a capital ucraniana depois das conversações realizadas em Moscovo.

O presidente ucraniano afirmou no sábado que Kiev tomou nota da decisão russa e que, na próxima semana, irá ajustar as suas operações relativamente ao espaço aéreo russo, que considera perigoso devido à presença de drones e mísseis ucranianos. Zelensky garantiu, contudo, que não existem nem existirão ameaças à diplomacia por parte da Ucrânia.

Enviados de Trump não fazem comentários

Jared Kushner e Steve Witkoff, enviados dos Estados Unidos, não comentaram os ataques. Os dois encontravam-se em Moscovo, naquela que foi a sua primeira visita à Rússia desde janeiro.

Depois das conversações com Vladimir Putin, que duraram cerca de três horas, os enviados norte-americanos deixaram Moscovo. Estava prevista uma reunião com Zelensky em Kiev no domingo.

Segundo o The Guardian, o tom do Kremlin não pareceu ter sofrido alterações após o encontro. Yuri Ushakov, assessor de Vladimir Putin, afirmou que o presidente russo transmitiu aos norte-americanos que a Rússia estava a fazer "progressos reais" no campo de batalha e continuava confiante de que iria alcançar os seus objetivos.

Putin terá também insistido na necessidade de abordar "todas as causas profundas do conflito".

Ushakov acrescentou que os representantes norte-americanos apresentaram "um conjunto de ideias" sobre possíveis caminhos para alcançar um acordo, mas não revelou quais eram essas propostas.

Guerra aérea intensifica-se

O conflito aéreo entre a Rússia e a Ucrânia intensificou-se numa altura em que as tropas têm enfrentado dificuldades para avançar ao longo da frente de combate, com cerca de 1250 quilómetros.

A Rússia tem recorrido recentemente a drones de alta velocidade equipados com motores a jato, enquanto as sirenes de ataque aéreo se tornaram uma presença recorrente no quotidiano de Kiev.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Vladimir Putin ordenou às forças russas que não atacassem Kiev durante três dias, a partir da meia-noite de sábado. Contudo, esclareceu que Moscovo ainda não tinha concordado com um cessar-fogo mais abrangente de três dias.

Zelensky, por seu lado, afirmou que a Ucrânia está preparada para não realizar ataques contra Moscovo até segunda-feira.

Cinco mortos numa instalação industrial

Um dos ataques russos provocou a morte de cinco trabalhadores e feriu outros cinco numa instalação industrial na região de Dnipropetrovsk, segundo Oleksandr Hanzha, responsável pela administração militar local.

Entre as vítimas estavam um serralheiro, um eletricista, um canalizador e um maquinista. Hanzha descreveu-os como trabalhadores de profissões pacíficas que estavam a cumprir o seu turno quando os mísseis russos atingiram as instalações.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter realizado ataques contra duas unidades metalúrgicas, alegando que estas eram utilizadas para produção militar.

Outros ataques provocam vítimas

Um ataque separado no distrito de Nikopol, na mesma região, provocou ferimentos num homem de 62 anos e danos em várias habitações e num edifício de apartamentos. As zonas de Dnipro e da comunidade vizinha de Pidhorodne estiveram entre as áreas atingidas.

Segundo Hanzha, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas, incluindo dois homens que tiveram de ser hospitalizados em estado grave. Um sexto civil ficou ferido num ataque no distrito de Nikopol.

Também foram registados ataques russos mortais em Chuhuiv, na região oriental de Kharkiv, no distrito de Bucha, na região de Kiev, e contra um centro comercial na região de Mykolaiv, no sul do país.

Do lado russo, duas pessoas morreram e três ficaram feridas na região de Belgorod, junto à fronteira com a Ucrânia, na sequência de ataques ucranianos no sábado, segundo as autoridades locais.

A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou mísseis balísticos a partir das regiões de Rostov e Voronezh e utilizou 167 drones de ataque.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.