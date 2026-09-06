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A detenção ocorreu no dia 5 de setembro, no concelho de Loulé, durante uma ação de fiscalização rodoviária realizada pelo Posto Territorial de Loulé, do Comando Territorial de Faro.

Segundo a GNR, os militares abordaram uma viatura ligeira de mercadorias durante a operação. O condutor terá então abandonado o veículo e iniciado uma fuga apeada, acabando por ser intercetado pelos militares momentos depois.

Na sequência da abordagem, foi realizada uma fiscalização à viatura. No interior foram encontrados 172 jerricans com combustível, cada um com capacidade para 25 litros.

Durante as diligências, os militares apuraram ainda que sobre a viatura existia uma indicação para apreensão no âmbito do Sistema de Informação Schengen.

A operação resultou na apreensão da viatura e dos 172 jerricans com combustível.

De recordar que contrabando de circulação é uma infração aduaneira relacionada com a circulação de mercadorias sujeitas a impostos ou outras obrigações fiscais, quando essas mercadorias são transportadas ou circulam sem que tenham sido cumpridas as formalidades legalmente exigidas.

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