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Um episódio de mau tempo provocou vários estragos na noite de sábado em diferentes localidades dos concelhos de Albergaria-a-Velha e Oliveira de Azeméis. A Proteção Civil de Albergaria-a-Velha classificou o fenómeno como extremo, depois de uma intensa queda de granizo acompanhada por chuva forte e vento.

Na freguesia da Branca, em Albergaria-a-Velha, o episódio prolongou-se durante cerca de 20 minutos. As pedras de granizo chegaram a atingir cerca de três centímetros de diâmetro.

O mau tempo provocou danos em habitações e viaturas, com registo de telhados danificados ou levantados e vidros partidos em alguns veículos. Foram também registadas quedas de árvores e de semáforos, além de inundações em algumas zonas.

As localidades de Albergaria-a-Nova e Branca, no concelho de Albergaria-a-Velha, estiveram entre as mais afetadas. Em Oliveira de Azeméis, as localidades de Pindelo, Curval e Palmaz também foram atingidas pelo fenómeno.

Apesar dos estragos materiais, não há registo de feridos nem de pessoas desalojadas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tinha colocado vários distritos sob aviso amarelo de trovoada, incluindo Aveiro, Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. O aviso previa precipitação localmente forte, granizo com diâmetro inferior a dois centímetros e rajadas entre 70 e 90 km/h.

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