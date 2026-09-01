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A Neuroterapia – Centro Clínico e Terapêutico, em Castelo de Paiva, já acompanhou mais de 300 crianças e jovens desde o início da atividade, em janeiro de 2024, segundo dados divulgados pela própria clínica. Atualmente, o centro conta com cerca de 125 clientes ativos, dos quais aproximadamente 100 são crianças.

A saúde mental e o desenvolvimento infantil estão entre as principais áreas de procura. Desde a abertura, a Neuroterapia indica ter identificado e acompanhado mais de 50 crianças e jovens no espetro do autismo, registando também uma procura crescente por respostas relacionadas com dificuldades de atenção e concentração, regulação emocional e alterações do humor.

A Neuroterapia começou com três profissionais e três valências: Psicologia, Terapia da Fala e Terapia Ocupacional. Atualmente, a equipa é composta por 10 profissionais e inclui também Nutrição e Osteopatia.

Segundo Vanessa Barbosa, terapeuta ocupacional, diretora técnica e CEO da clínica, o aumento da procura está relacionado, entre outros fatores, "com uma maior capacidade de diagnóstico e com a crescente sensibilização das famílias para questões relacionadas com a saúde mental".

A responsável destaca ainda "alterações nos hábitos de vida das crianças e jovens", apontando fatores como a "exposição às redes sociais e a pressão académica e social".

A clínica tem desenvolvido igualmente rastreios a crianças entre os três e os cinco anos, através de parcerias com centros sociais e creches privadas, e prepara novos grupos de intervenção para trabalhar competências como atenção, concentração, regulação emocional e competências sociais.

Dia Aberto dedicado ao regresso às aulas

A 5 de setembro, a Neuroterapia vai realizar um Dia Aberto gratuito, entre as 10h00 e as 17h00, dedicado à preparação do regresso às aulas.

O programa inclui workshops nas cinco áreas de intervenção da clínica. A Osteopatia vai abordar questões relacionadas com mochilas e posturas, enquanto a Nutrição apresentará sugestões de lanches saudáveis e práticos para a escola.

Na Terapia da Fala serão abordados sinais de alerta relacionados com dificuldades de aprendizagem e, na Terapia Ocupacional, serão trabalhadas rotinas, organização e autonomia. A Psicologia irá centrar-se na identificação e compreensão das emoções das crianças e jovens.

A iniciativa é dirigida sobretudo aos pais, mas as crianças e jovens também estão convidados a participar. Além dos workshops, estão previstas ofertas e sorteios ao longo do dia.

A clínica recomenda às famílias uma retoma gradual dos horários de sono, refeições, estudo e lazer antes do início das aulas, bem como a preparação antecipada dos materiais escolares e das novas rotinas.

A participação no Dia Aberto é gratuita e os interessados podem obter informações ou inscrever-se através do número 912 633 465.