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É uma eleição regional, mas o seu resultado poderá ter consequências para toda a Alemanha. Cerca de 1,7 milhões de eleitores de Saxónia-Anhalt são chamados no domingo, 6 de setembro, a eleger o novo parlamento estadual, numa votação que poderá dar à Alternativa para a Alemanha (AfD) uma vitória histórica.

A formação de extrema-direita surge destacada nas últimas sondagens. Um inquérito da Infratest dimap para a ARD, divulgado no final de agosto, atribuía 42% das intenções de voto à AfD, contra 22% para a CDU, o partido do atual primeiro-ministro regional, Sven Schulze. A esquerda tinha 11%, o SPD 8% e os Verdes 6%. FDP e BSW ficavam abaixo dos 5% necessários para eleger deputados.

Uma sondagem mais recente da INSA, realizada entre 26 de agosto e 1 de setembro, reforçava a vantagem da AfD, colocando-a nos 43%, contra 22% da CDU. A Esquerda surgia com 12%, o SPD com 7% e os Verdes com 5%. O BSW ficava nos 4% e o FDP nos 3%.

A votação é também encarada como um teste para o chanceler Friedrich Merz e para a CDU a nível nacional. A liderança dos democratas-cristãos procura impedir que o crescimento da AfD no leste da Alemanha se transforme numa conquista efetiva do poder regional.

Merz já alertou para possíveis consequências económicas de uma vitória da AfD, afirmando que um governo regional liderado pelo partido poderia afastar investidores estrangeiros. A CDU obteve 37,1% dos votos nas últimas eleições regionais, em 2021, mas aparece agora muito atrás da AfD nas sondagens.

A eleição ocorre ainda num momento de crescente força eleitoral da AfD nos estados da antiga Alemanha de Leste. O partido tem procurado capitalizar o descontentamento com a situação económica, a imigração e as transformações sociais, apresentando-se como alternativa ao sistema partidário tradicional.

Para a AfD, o objetivo deste domingo vai muito além de vencer uma eleição regional. Uma maioria parlamentar permitir-lhe-ia demonstrar que consegue passar de uma força de oposição para um partido capaz de governar. Para os restantes partidos, estará em causa a capacidade de impedir essa mudança sem romper as próprias linhas vermelhas.

Hoje, milhares de pessoas saíram às ruas de Magdeburgo, capital da Saxónia-Anhalt, numa manifestação pela democracia e pela abertura da sociedade. A polícia contabilizou cerca de 6.000 participantes antes do início oficial do evento.

Ao mesmo tempo, a AfD realizou hoje o seu último grande comício de campanha.

Uma vitória com impacto nacional

A importância da eleição ultrapassa as fronteiras da Saxónia-Anhalt. Os governos estaduais estão representados no Bundesrat, a câmara alta do parlamento alemão, e têm poderes abrangentes em áreas como a educação, a cultura e a segurança interna.

Para o chanceler Friedrich Merz, líder da conservadora União Democrata-Cristã (CDU), uma vitória da AfD representaria, segundo o The Guardian, um dos maiores desastres de um mandato já marcado por sucessivos reveses.

A liderança da AfD encara uma eventual chegada ao poder estadual como um ponto de partida para alcançar novos êxitos eleitorais nas eleições federais de 2029. Atualmente, o partido é a principal força da oposição no Bundestag.

Um dos principais obstáculos à AfD tem sido a recusa dos restantes partidos em colaborar com a extrema-direita, numa estratégia conhecida como Brandmauer, ou "muro de contenção". Uma maioria absoluta da AfD, porém, eliminaria esse obstáculo.

Deportações e patriotismo entre as prioridades

Na área da migração e identidade, a AfD promete começar a deportar "migrantes irregulares" desde o "primeiro minuto". O partido pretende também promover o patriotismo, substituindo o atual lema da Saxónia-Anhalt, "Think Modern", por "Think German".

As manifestações culturais consideradas anti-alemãs seriam alvo de restrições, enquanto o financiamento dos meios de comunicação públicos que a AfD considera "lacaios de propaganda de esquerda" seria drasticamente reduzido.

Na educação, o partido pretende substituir as bandeiras arco-íris nas escolas por bandeiras alemãs e fazer com que os alunos cantem o hino nacional. Os filhos de requerentes de asilo seriam educados em turmas separadas.

A AfD quer ainda voltar a permitir o ensino doméstico, proibido há muito tempo como reação ao período nazi, e alterar o currículo de História, reduzindo aquilo que considera ser uma atenção excessiva à era nazi.

O ensino do russo seria reforçado e seriam eliminados programas destinados ao combate ao extremismo de direita.

Proibição de parques eólicos e incentivos à natalidade

Na área do ambiente, a AfD pretende proibir a construção de parques eólicos.

Quanto à família, o partido quer aumentar a natalidade alemã através da criação de um "dinheiro de boas-vindas" para casais que tenham filhos, da redução dos custos de creche e da oferta de refeições escolares gratuitas.

Na segurança, a AfD defende mudanças abrangentes no serviço de informações interno, o BfV, que classificou o ramo do partido na Saxónia-Anhalt como extremista de direita.

O partido pretende ainda criar grupos de "vigilância cidadã" para apoiar a polícia no combate ao extremismo de esquerda. Críticos desta proposta compararam-na às estruturas policiais auxiliares criadas pelos nazis e que contribuíram para a construção de um Estado policial.

Ulrich Siegmund, o rosto da campanha

A figura central da AfD na Saxónia-Anhalt é Ulrich Siegmund, de 36 anos. Com uma forte presença no TikTok, o candidato tornou-se uma figura popular entre os apoiantes do partido, sendo recebido como uma estrela de música popular durante as suas deslocações pelo estado. Muitas vezes, viaja numa motorizada da época da Alemanha de Leste.

Antigo vendedor de ambientadores e licenciado em psicologia empresarial, Siegmund é descrito pelo The Guardian como alguém que combina charme e sentido de humor, características que, segundo a publicação, têm faltado frequentemente a outros membros do partido.

A revista Der Spiegel dedicou-lhe recentemente uma capa na qual o classificou como "o homem mais perigoso da Alemanha". Siegmund recebeu a designação com entusiasmo e chegou a autografar exemplares da revista durante os comícios.

Maioria absoluta ainda não é garantida

Apesar de uma vitória da AfD ser considerada provável, alcançar uma maioria absoluta no parlamento estadual é uma questão bastante mais incerta.

O resultado dependerá também do desempenho dos partidos mais pequenos e da sua capacidade para ultrapassar a fasquia dos 5% necessária para conseguir representação parlamentar. Se algumas dessas forças ficarem abaixo desse limite, a AfD poderá precisar de menos de 50% dos votos para formar um governo.

A CDU e outros partidos tradicionais, incluindo os sociais-democratas e os Verdes, manifestaram a intenção de formar uma coligação caso consigam votos suficientes em conjunto.

A CDU mantém a recusa em formar uma coligação com a AfD e também não pretende trabalhar com o partido de extrema-esquerda Die Linke. No entanto, poderá precisar do apoio deste último para formar um governo minoritário.

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