A órbita elíptica da Terra em torno do Sol explica o periélio — palavra com raiz grega formada por peri, que significa perto, e helios, que significa sol — que ocorre em janeiro. O afélio, o ponto de maior distância, quando o planeta está mais afastado da estrela central do sistema solar, acontece no início de julho.

A distância média da Terra em relação ao Sol é de 150 milhões de quilómetros, encontrando-se agora “cerca de 3% mais perto (…) aproximadamente 2,5 milhões de quilómetros”.

Quando a Terra se aproxima mais do Sol está a mover-se mais rapidamente na sua órbita, deslocando-se nesta altura a quase 30,5 quilómetros por segundo (km/s), “cerca de 1 km/s mais depressa do que quando está mais afastada do Sol, no início de julho”.

O EarthSky assinala que, devido a uma “coincidência cósmica incrível” o periélio coincide este ano com a primeira lua cheia do ano, uma superlua.

Ou seja, “a Terra, a Lua e o Sol estarão excecionalmente próximos e alinhados”, uma situação rara.

